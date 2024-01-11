Экс-замгенпрокурора Украины и ее дочь нашли мертвыми в соседних квартирах

В Киеве в соседних квартирах нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Обе квартиры принадлежали семье погибших.

Тело Колинько нашли 10 января после жалоб соседей на протечку воды по стояку. Работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали двери квартиры и нашли труп женщины. При каких обстоятельствах обнаружили тело ее дочери - не сообщается.

Известно, что 71-летняя Ольга Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь, которая жила в соседней квартире. Оперативники и эксперты выясняют обстоятельства смерти женщин.

Ольга Колинько работала заместителем генпрокурора Украины в 1993 - 2000 и 2003 - 2005 годах. Она вела ряд громких дел того времени - в частности, была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

В 2008 году 85-летнего отца Ольги Колинько нашли убитым в собственном доме.