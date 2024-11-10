В МО РФ назвали цель атаки украинских БПЛА в Подмосковье

Киевский режим утром 10 ноября планировал нанести ущерб гражданским объектам на территории Московской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Противник применил 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия. Все они были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - 34 из них утром в Раменском районе.

В результате падения обломков в четырех домах произошло возгорание, пятеро человек пострадали.

Напомним, что аппараты противника сбили также в Брянской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областях. Утром 10 ноября сообщалось о 70 сбитых БПЛА.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов