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Итальянский журналист обратился к Путину за российским гражданством

Репортер пытается получить гражданство из-за преследований на родине.
Таисия Кваша 2024-11-10 17:56:47
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Итальянский журналист, военный репортер издания International Reporters Андреа Лучиди написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства РФ. Об этом сообщил телеграм-канал издания, в котором работает журналист.

Отмечается, что Лучиди обратился к президенту как к гаранту безопасности, которую он надеется получить в России. Он сообщил, что не хочет возвращаться на родину из-за опасений, что у него отберут итальянский паспорт.

Андреа Лучиди больше двух лет работает в зоне СВО и освещает происходящие события. Итальянские СМИ писали, что журналист якобы служит Кремлю. Самому журналисту нередко приходили угрозы из-за своей работы.

#Россия #италия #Владимир Путин #гражданство рф #военный журналист #СВО
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