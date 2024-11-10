Итальянский журналист обратился к Путину за российским гражданством

Итальянский журналист, военный репортер издания International Reporters Андреа Лучиди написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства РФ. Об этом сообщил телеграм-канал издания, в котором работает журналист.

Отмечается, что Лучиди обратился к президенту как к гаранту безопасности, которую он надеется получить в России. Он сообщил, что не хочет возвращаться на родину из-за опасений, что у него отберут итальянский паспорт.

Андреа Лучиди больше двух лет работает в зоне СВО и освещает происходящие события. Итальянские СМИ писали, что журналист якобы служит Кремлю. Самому журналисту нередко приходили угрозы из-за своей работы.