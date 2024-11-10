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СК России проверит видео блогеров на предмет оправдания теракта в «Крокусе»

На данный момент следствие пытается установить личности девушек на видео.
Таисия Кваша 2024-11-10 17:15:40
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Следственный отдел начал проверку видео, где две девушки, предварительно, публично оправдывают терроризм, упоминая трагедию в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило агентство Sputnik с ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве заявили, что на данный момент следователи пытаются установить личности девушек на видео.

Напомним, что 22 марта в Красногорске произошел теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Вооруженные люди начали стрельбу, а затем подожгли зал. Жертвами стали 145 человек.

#Теракт #красногорск #ГСУ СК России #Крокус сити холл #теракт в крокусе
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