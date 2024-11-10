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В древнем мексиканском городе обнаружили вход в «преисподнюю»

Археолог рассказал историю древнего города и поделился дальнейшими планами его исследования.
Таисия Кваша 2024-11-10 15:55:12
© Фото: Oliver Gerhard, imageBROKER.com, Global Look Press

В Мексике археологи после исследования почвы под церковью Сан-Пабло-Апостол в древнем городе Митла обнаружили вход в «город мертвых».

По словам археолога Марко Вигато, под зданием есть целая сеть проходов и тоннелей, оставленная древними индейцами-сапотеками, которые ранее населяли эти земли.

Ученый отметил, что после прихода испанцев, древний сапотекский храм, который раньше находился на месте Сан-Пабло-Апостола, был разрушен, а проход замуровали.

В хрониках одного из представителей ордена доминиканцев сказано, что в храме проводились жертвоприношения»

«Главный жрец кремниевым ножом рассекал жертве грудь, обнажая сердце. Вырывал его и вместе с душой умершего отдавал богам", - пишет доминиканец.

Также внутри располагались усыпальницы правителей и огромная дверь, охраняемая жрецами. По легендам, там располагался вход в загробный мир.

Городская администрация не дает разрешение на раскопки внутри церкви, так как они могут разрушить историческую целостность здания. На данный момент портал в «мир мертвых» закрыт, но однажды его смогут исследовать специалисты.

#в стране и мире #мексика #ученые #Раскопки #Индейцы #древний город
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