В Подмосковье прошла акция в честь 105-летия со дня рождения Калашникова

Сегодня на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла акция памяти в честь 105-летия со дня рождения легендарного конструктора оружия Михаила Калашникова. Началось мероприятие с торжественного прохождения колонны к могиле неизвестного солдата.

Далее процессия проследовала к месту захоронения Михаила Калашникова. Память великого оружейника почтили минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов. В акции приняли участие ветераны, чиновники, кадеты, юнармейцы, представители удмуртского землячества и Рособоронэкспорта.

«Михаил Калашников - слава и гордость России. Знал Михаила Тимофеевича лично как достойного сына Отечества, мудрого и отзывчивого человека. Каждый может носить гражданское, но не каждый способен надеть военную форму. Мы помним вклад Михаила Тимофеевича Калашникова в дело сохранения балланса между мировыми державами для сохранения мира на нашей земле», - сказал почетный президент организации «Удмуртское землячество» генерал-полковник Сергей Маев.

Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики Дарья Сунцова напомнила, то именно благодаря Калашникову Ижевск стал оружейной столицей России, и молодое поколение продолжает его традиции.

«Свои главные изобретения Михаил Тимофеевич Калашников создал в Ижевске, на многие годы вперед определив вектор его развития как оружейной столицы России. И сегодня тысячи молодых людей приходят работать на завод имени Калашникова. Возможно, среди них уже есть тот, кто сделает более совершенный автомат. Как известно, сам Михаил Тимофеевич был уверен в том, что это возможно, и даже обещал лично пожать руку его создателю», - отметила она.

Торжественная церемония завершилась принятием Юнармейской клятвы. Отметим, акция памяти проходит ежегодно. Она организована Постоянным представительством главы Удмуртской Республики при президенте России.

Также ежегодно чтят память легендарного конструктов и в день его смерти 23 декабря.