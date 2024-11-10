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В Подмосковье прошла акция в честь 105-летия со дня рождения Калашникова

Память великого оружейника почтили минутой молчания, а к его могиле возложили цветы.
Сергей Лебедев 2024-11-10 14:04:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла акция памяти в честь 105-летия со дня рождения легендарного конструктора оружия Михаила Калашникова. Началось мероприятие с торжественного прохождения колонны к могиле неизвестного солдата.

Далее процессия проследовала к месту захоронения Михаила Калашникова. Память великого оружейника почтили минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов. В акции приняли участие ветераны, чиновники, кадеты, юнармейцы, представители удмуртского землячества и Рособоронэкспорта.

«Михаил Калашников - слава и гордость России. Знал Михаила Тимофеевича лично как достойного сына Отечества, мудрого и отзывчивого человека. Каждый может носить гражданское, но не каждый способен надеть военную форму. Мы помним вклад Михаила Тимофеевича Калашникова в дело сохранения балланса между мировыми державами для сохранения мира на нашей земле», - сказал почетный президент организации «Удмуртское землячество» генерал-полковник Сергей Маев.

Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики Дарья Сунцова напомнила, то именно благодаря Калашникову Ижевск стал оружейной столицей России, и молодое поколение продолжает его традиции.

«Свои главные изобретения Михаил Тимофеевич Калашников создал в Ижевске, на многие годы вперед определив вектор его развития как оружейной столицы России. И сегодня тысячи молодых людей приходят работать на завод имени Калашникова. Возможно, среди них уже есть тот, кто сделает более совершенный автомат. Как известно, сам Михаил Тимофеевич был уверен в том, что это возможно, и даже обещал лично пожать руку его создателю», - отметила она.

Торжественная церемония завершилась принятием Юнармейской клятвы. Отметим, акция памяти проходит ежегодно. Она организована Постоянным представительством главы Удмуртской Республики при президенте России.

Также ежегодно чтят память легендарного конструктов и в день его смерти 23 декабря.

#в стране и мире #оружие #михаил калашников #АК-47 #конструктор #акция памяти #Пантеон защитников Отечества
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