Около 27 миллионов человек в США оказались в зоне пожарной тревоги

Около 27 миллионов жителей на северо-востоке Соединенных Штатов оказались в зоне пожарной тревоги. Это произошло из-за пламени, которое распространилось сразу по нескольким штатам региона.

«Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», - сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что тревога звучала, в частности, в таких городах, как Нью-Йорк и Бостон. По данным телеканала, распространению пожаров в региона способствовала засушливая погода.

В одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам. Сообщается, что при этом процент локализации пожара составляет 0%.