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В ФРГ политик уволился после скандала из-за фото с символикой СС

Член ХДС пытался унизить футбольный клуб, поддерживающий левых и беженцев.
Сергей Лебедев 2024-11-10 10:22:10
© Фото: IMAGO, BEAUTIFUL SPORTS, Buriakov, Globallookpress

В Германии член Христианско-демократического союза Бюлент Бюйюкбайрам ушел в отставку после публикации фотографии с нацистской символикой, которую он опубликовал у себя в социальных сетях. Об этом сегодня пишет сайт 360.ru.

Ранее возник скандал из-за того, что политик выложил снимок секс-куклы с петлей на шее, нарисованным символом СС и надписью «к черту Санкт-Паули». Таким образом член ХДС выступил против футбольного клуба из Гамбурга.

Представители ФК «Санкт-Паули», известного свой поддержкой левых и беженцев, уже объявили о решении подать иск к Бюйюкбайраму. Сам же политик ушел в отставку со всех постов в городе Дельменхорст и извинился за свой поступок, а также сообщил, что сейчас ему поступает множество угроз.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отметила, что нынешние правители в Германии являются самыми безумными за последние 80 лет.

#в стране и мире #Германия #скандал #ФРГ #политик уволился
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