Воплощение последней надежды: 30 лет назад в стране появилось МЧС

Сегодня российские спасатели отмечают круглую дату - ровно 30 лет назад в стране появилось МЧС. Его создали на базе Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Возглавил новое министерство Сергей Шойгу. Перед ним поставили задачу сформировать уникальную структуру, не имеющую аналогов в мире, способную реагировать на любые ЧП.

Девяносто шестой год - взрыв в жилом доме в Каспийске. В результате поисково-спасательной операции, которую возглавил тогда лично Сергей Шойгу, из-под завалов разрушенной девятиэтажки удалось извлечь живыми 39 человек. 2001 год - пик половодья. Река Лена вышла из берегов и в считаные минуты затопила город Ленск. Подтоплены более 500 жилых домов, а уровень воды превысил 20 метров. Из города с населением 27 тысяч человек 24 тысячи эвакуировали по воздуху всего лишь за четверо суток. Вертолеты работали как челноки. 3 200 семей остались без крова над головой. Уже к осени их предстоит обеспечить новым жильем. Работу по восстановлению города поручили Сергею Шойгу.

Впервые решать задачи, за которые в мире не брался никто, российские спасатели стали во время уникальной операции по демонтажу трубы весом 700 тонн на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Эта история находится в Книге рекордов Гиннесса. К этому времени у людей, которые пришли в состав недавно созданного ведомства, уже был опыт участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Спитакского землетрясения. Все остальное Сергею Шойгу и его первому заместителю Юрию Воробьеву приходилось придумывать с нуля.

«Мы были вдвоем, и перед нами была открыта книга. Вот есть название, есть идея профессионального реагирования на чрезвычайную ситуацию, но как это делать, какая должна быть структура, какие технологии должны применяться, какая наука должна лежать в основе? Этого мы не знали, этого не было в Советском Союзе и в России», - вспомнил первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС, заместитель председателя Совета Федерации в 1994-2007 годах Юрий Воробьев.

В России не было ни оборудования, ни даже самой профессии спасателя. В первый отряд шли альпинисты и десантники.

«Вот так новая, живая идея и подкупала. Многие шли именно за этим, а не за зарплатой», - рассказал заместитель министра по делам ГО и ЧС в 1996-2004 годах Михаил Малафеев.

Постепенно из горстки энтузиастов, которые делили на всех один кабинет, Госкомитет по делам ГО и МЧС - так прежде называлось МЧС - разросся до целого ведомства. Появились и новые задачи. В 2002 году в состав МЧС была передана Государственная противопожарная служба. Изменилась ее идеология. Теперь все пожарные - пожарные-спасатели, а во главе угла не тушение пожара, а спасение людей. Три года назад при поиске пострадавших внутри горящей Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге Антон Соколов получил 60% ожогов тела и едва не лишился руки.

«Нужно всегда понимать, что если есть гражданские люди, то либо мы вместе выходим, либо выходят гражданские», - объяснил заместитель командира отделения 64-й поисково-спасательной части МЧС Санкт-Петербурга Антон Соколов.

В 1995 году Сергей Шойгу лично руководил ликвидацией последствий землетрясения в Нефтегорске. Тогда в спортзале местной школы отмечали последний звонок. Из 26 выпускников выжили лишь девять. Общий счет жертв перевалил за 2 000, больше 400 человек удалось спасти. В том числе именно за счет впервые принятого в Нефтегорске решения останавливать работу тяжелой техники, чтобы услышать находящихся под завалами людей. Впоследствии это получило название «минута тишины».

Последней из-под завалов живой достали трехмесячную Дарью Ягудину. Рядом с кроваткой, в которой она спала, стояло пианино ее старшей сестры. Оно и остановило рухнувшее перекрытие.

«Да, очень много погибших, города нет, но есть люди, которым повезло, которых спасли, которые живы и здоровы благодаря спасателям», - говорит Дарья Ягудина.

Тогда же всего лишь несколько собак - и в их числе спаниель Ленька, которому даже поставили памятник - впервые указали местонахождение 50 человек. Так родилась кинологическая служба отряда «Центроспас». Сегодня в состав отряда входит уже 15 четвероногих спасателей. Одни специализируются на поиске живых, другие - на обнаружении тел погибших. За 30 лет МЧС доказало всю правильность решения при создании этого ведомства. Без работы спасателей сегодня невозможно представить и повседневную жизнь. А это значит, что именно они в трудные минуты первыми придут на помощь.