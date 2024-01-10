На Алтае задержали мужчину, присягнувшего украинским террористам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края по подозрению в совершении государственной измены. Подозреваемый 1991 года рождения сам вышел на связь с украинскими террористами и предложил им помощь и содействие. Для подтверждения своих намерений задержанный даже отправил видеозапись со своей присягой.

«Исполняя задания "куратора", мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Установлено, что подозреваемый неоднократно заявлял о готовности выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.