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На Алтае задержали мужчину, присягнувшего украинским террористам

Задержанный неоднократно выражал готовность присоединиться к националистам и действовать в составе террористической группы.
Ян Брацкий 2024-01-10 08:48:01
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края по подозрению в совершении государственной измены. Подозреваемый 1991 года рождения сам вышел на связь с украинскими террористами и предложил им помощь и содействие. Для подтверждения своих намерений задержанный даже отправил видеозапись со своей присягой.

«Исполняя задания "куратора", мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Установлено, что подозреваемый неоднократно заявлял о готовности выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

#ФСБ #Алтайский край #Задержание #Госизмена
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