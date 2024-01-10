Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась на 79-м году жизни, Мелания сообщила об этом в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно», - написала Трамп.

По данным телеканала ABC News, мать Мелании умерла вечером во вторник, 9 января, после продолжительной борьбы за свою жизнь и проблем со здоровьем. Сама бывшая первая леди причину смерти не называет.

Мелания Трамп была первой леди США во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. В этот период родители Мелании жили на верхних этажах Белого дома и имели близкие отношения с Дональдом Трампом. Также иногда их видели в поместье во Флориде, где и провела свои последние часы мать Мелании.