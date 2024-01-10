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Десять снарядов РСЗО Vampire сбиты у Донецка

Кроме того, два украинских беспилотника нейтрализовали в районе Марьинки в ДНР.
2024-01-10 05:48:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Десять выпущенных ВСУ реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства сбиты средствами ПВО у Донецка. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, силы противовоздушной обороны нейтрализовали два украинских беспилотника в районе Марьинки в ДНР.

В общей сложности украинские боевики потеряли на Донецком направлении до 240 человека убитыми и ранеными, четыре пикапа и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire ВСУ использовали для обстрелов Белгородской области, в результате которых погибли мирные жители.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Донецк #пво #ДНР #ВСУ #Марьинка #реактивные снаряды #донецкое направление #РСЗО Vampire
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