Десять выпущенных ВСУ реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства сбиты средствами ПВО у Донецка. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, силы противовоздушной обороны нейтрализовали два украинских беспилотника в районе Марьинки в ДНР.

В общей сложности украинские боевики потеряли на Донецком направлении до 240 человека убитыми и ранеными, четыре пикапа и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire ВСУ использовали для обстрелов Белгородской области, в результате которых погибли мирные жители.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.