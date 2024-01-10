Охота за «Леопардами»: как разведчики работают на Купянском направлении

После марш-броска в несколько километров бойцы подходят к линии боевого соприкосновения. РЛС разворачивают за считанные минуты, и она тут же начинает вести наблюдение, выслеживать цель. Причем в поле ее зрения попадает не один, а сразу до 20 объектов: пехота, техника, в том числе укрытые, замаскированные. Этот мини-радар видит все - даже летящие артснаряды. Может рассчитать точку их старта и место падения.

Радиолокационная станция «Соболятник» может обнаружить живую силу и технику противника на дальности до 20 километров. О цели разведчики тут же докладывают на пункт управления. И если принято решение нанести удар - корректируют огонь артиллерии.

Координаты целей станции передают с точностью до метра. И погрешностей нет, заверяет разведчик с позывным «Депутат». Он больше года работает только с «Соболятником» на Купянском направлении, практически каждый день пополняя список трофеев. В их числе весьма достойные экземпляры - например, американские Bradley.

«Мы курируем именно тыл. Нам мало важна пехота. Нам нужно что-то такое - крупное. Мы ведем охоту за «Леопардами», за западной техникой. Она более нам важна. И мы при выборе задачи, при выборе цели корректируемся на это - что важнее», - рассказывает он.

Засечь эту РЛС, а значит - раскрыть местоположение расчета, не так-то просто, говорят разведчики. «Соболятник» отличается от станций предыдущих поколений в разы меньшим уровнем излучения. Его импульсное излучение меньше, чем у обычного мобильного телефона.

За позициями противника разведчики наблюдают и с воздуха. И далеко не всегда сразу наносят по ним удары. Часто долго всматриваются «глазами» дронов. Часами, даже сутками следят за перемещением врага. Ждут скопления живой силы либо боевых машин. Вот и сегодня, в последнее перед отпуском дежурство, у бойца с позывным «Татарин» задача - провести тщательную аэроразведку.

«В городе всегда есть спутники, нет средств РЭБ. А здесь это все действует, нет никакой связи, потеря сигнала с пультом - это все постоянно приходится учитывать», - рассказывает разведчик-оператор БПЛА.

В зоне спецоперации эти бойцы действуют не только под покровом ночи. Но тем не менее скрытно, как и положено разведчикам, чья эмблема - летучая мышь. Брелоки со своим символом парни уже получили в подарок - от повара, который здесь преобразил фронтовую столовую. Чтобы и старый Новый год каждый его товарищ, пусть и в блиндаже, но все же смог ощутить тепло и уют как дома.

«Здесь уже каждый человек стал родным. Ты каждый день его видишь, переживаешь, когда определенные задачи стоят», - рассказывает повар с позывным «Сапог».

Он украшает столовую и говорит, что это придаст какое-то настроение, повысит командный дух, чтобы бойцы хоть немного почувствовали праздник. Хоть и не дома - но все же, праздник.