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Сценарист и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни

Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким Болгарина.
Ирина Егорова 2024-01-10 04:20:01
© Фото: Gabriele Hankehttpimagebroker.coм, Global Look Press

Скончался советский и российский киносценарист и режиссер Игорь Болгарин, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - сказано в сообщении.

Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК России выразил искренние соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.

Самая известная работа - сценарий героико-приключенческого многосерийного фильма «Адъютант его превосходительства» (1969) по мотивам собственного романа.

Болгарин написал сценарии к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно». Самая известная его работа - это сценарий героико-приключенческого многосерийного фильма «Адъютант его превосходительства» по мотивам собственного романа.

Также Болгарин писал художественные книги. Под его авторством свет увидели книги «Обратной дороги нет» и «Последнее плавание капитана Эриксона». В молодости работал литературным сотрудником в «Комсомольской правде», после окончания в 1954 году сценарного факультета ВГИКа сразу начал работать на киностудии«Центрнаучфильм». Писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. 

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