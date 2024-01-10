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В МИД России вызвали посла Молдавии

Лилиану Дарию выразили протест из-за недружественных действий Кишинева.
Сергей Лебедев 2024-01-10 22:56:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали посла Молдавии Лилиана Дария. Ему заявили решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Послу указали на недопустимость политически мотивированных преследований русскоязычных СМИ. Также были отмечены системный характер дискриминации граждан РФ и агрессивные заявления руководства Молдавии.

«В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», - отметили в МИД России.

Кроме того, послу сообщили о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии. Выражена и обеспокоенность информацией о планах подготовки украинских боевиков на территории страны с участием инструкторов из НАТО.

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