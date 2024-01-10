Гендиректора аэропорта Челябинска отстранили за дебош на борту самолета

Генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина отстранили от должности после того, как он устроил дебош в пассажирском самолете, летевшем в Санкт-Петербург. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ООО «Новапорт Холдинг».

Там отметили, что случившийся на рейсе инцидент говорит о недобросовестном отношении к своим обязанностям руководителя предприятия. В компании, являющейся оператором авиагавани, поступок Виталия Кашина назвали недопустимым.

Инцидент с участием генерального директора аэропорта произошел 6 января. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», Виталий Кашин летел из Челябинска в Санкт-Петербург в состоянии алкогольного опьянения.

Перед снижением самолета он начал кричать и нецензурно выражаться в адрес экипажа. Уже после приземления мужчина пытался первым выйти на перрон, когда к борту еще не подали автобус.

В итоге Виталия Кашина в аэропорту Пулково задержали полицейские. Ему выписали административный протокол за хулиганство.