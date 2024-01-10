Мантуров и Дюмин обсудили развитие промышленности в Тульской области

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Они обсудили развитие промышленного комплекса в регионе, в том числе металлургической отрасли. По итогам встречи вице-премьер РФ дал ряд поручений по дальнейшей проработке предложений губернатора, касающихся поддержки производства отдельной металлургической продукции.

Алексей Дюмин в свою очередь поблагодарил Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку.