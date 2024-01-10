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Мантуров и Дюмин обсудили развитие промышленности в Тульской области

По итогам встречи Денис Мантуров дал ряд поручений по дальнейшей проработке предложений Алексея Дюмина по поддержке производства отдельной металлургической продукции.
Максим Крюков 2024-01-10 18:45:01
© Фото: government_rus, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Они обсудили развитие промышленного комплекса в регионе, в том числе металлургической отрасли. По итогам встречи вице-премьер РФ дал ряд поручений по дальнейшей проработке предложений губернатора, касающихся поддержки производства отдельной металлургической продукции.

Алексей Дюмин в свою очередь поблагодарил Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку.

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