Мамаев раскрыл подробности инцидента с коляской перед вылетом в Дубай

Российский футболист, экс-игрок московского ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с RT опроверг сообщения о том, что он устроил дебош на борту самолета в аэропорту Внуково.

Мамаев подчеркнул, что он не устраивал скандал. Борт собирался взлететь, но по техническим причинам вылет пришлось отложить.

Командир воздушного судна обратился к пассажирам с просьбой выйти из салона и ждать последующих указаний. Мамаев и его супруга решили поехать домой, поэтому попросили вернуть им коляску для ребенка.

«Мы попросили сотрудников, чтобы они вынесли коляску, достали ее из багажа и вынесли нам... Они молодцы, нормально отреагировали и принесли нам коляску, - сказал он.

Ранее сообщалось, что спортсмен устроит скандал перед вылетом в Дубай. По информации Mash, его возмутило то, что бортпроводники отказались быстро вынести ему детскую коляску. Мужчина, как утверждается, перешел на мат и крики и заявил, что не покинет самолет, пока его просьба не будет выполнена.