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Мамаев раскрыл подробности инцидента с коляской перед вылетом в Дубай

По словам футболиста, никого конфликта не произошло. Он вместе с супругой забрал коляску для ребенка и отправился домой ожидать вылета.
Анна Назайкина 2024-01-10 18:42:01
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Российский футболист, экс-игрок московского ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с RT опроверг сообщения о том, что он устроил дебош на борту самолета в аэропорту Внуково.

Мамаев подчеркнул, что он не устраивал скандал. Борт собирался взлететь, но по техническим причинам вылет пришлось отложить.

Командир воздушного судна обратился к пассажирам с просьбой выйти из салона и ждать последующих указаний. Мамаев и его супруга решили поехать домой, поэтому попросили вернуть им коляску для ребенка.

 «Мы попросили сотрудников, чтобы они вынесли коляску, достали ее из багажа и вынесли нам... Они молодцы, нормально отреагировали и принесли нам коляску, -  сказал он.

Ранее сообщалось, что спортсмен устроит скандал перед вылетом в Дубай. По информации Mash, его возмутило то, что бортпроводники отказались быстро вынести ему детскую коляску. Мужчина, как утверждается, перешел на мат и крики и заявил, что не покинет самолет, пока его просьба не будет выполнена.

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