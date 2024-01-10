Самый сильный подросток России погиб в ДТП на трассе М-5 «Урал»

В минувший понедельник вечером на трассе М-5 «Урал» в Республике Башкортостан 16-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-2109 врезался во встречный грузовик Renault Premium. В результате аварии подростка и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу.

На следующее утро несовершеннолетний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как пишет РИА Новости, автомобилем ВАЗ управлял Сергей Батяев. Он был абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.

В 2019 году мальчика признали самым сильным подростком России.