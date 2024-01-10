Россиян предупредили о вызывающем тревожные сны вирусе

В России стал распространяться вирус, который вызывает у больного высокую температуру, сопровождающуюся странными сновидениями, передают «Известия».

Издание со ссылкой на информацию от медиков отмечает, что уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в нашей стране вырос на 30%.

Утверждается, что у большинства пациентов с этим вирусом фиксируются симптомы тяжелой простуды - озноб, неприятные ощущения в горле. Также к ним прибавляются насморк, ломота, высокая температура и тревожные сны.

Чтобы избавиться от них, нужно сбить температуру, выпив жаропонижающее. Кроме того, помогают обильное питье и правильное питание.

Если же больному сложно заснуть, он может обратиться к специальным упражнениям для дыхания, которые помогут расслабиться.