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Россиян предупредили о вызывающем тревожные сны вирусе

Заболевание сопровождается ознобом, насморком, ломотой, першением в горле.
Анна Назайкина 2024-01-10 14:57:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В России стал распространяться вирус, который вызывает у больного высокую температуру, сопровождающуюся странными сновидениями, передают «Известия».

Издание со ссылкой на информацию от медиков отмечает, что уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в нашей стране вырос на 30%.

Утверждается, что у большинства пациентов с этим вирусом фиксируются симптомы тяжелой простуды - озноб, неприятные ощущения в горле. Также к ним прибавляются насморк, ломота, высокая температура и тревожные сны.

Чтобы избавиться от них, нужно сбить температуру, выпив жаропонижающее. Кроме того, помогают обильное питье и правильное питание.

Если же больному сложно заснуть, он может обратиться к специальным упражнениям для дыхания, которые помогут расслабиться.

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