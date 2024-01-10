МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице

В Москве 10 и 11 января ожидаются метель и гололед. О неблагоприятной погоде жителей и гостей столицы предупредили в МЧС России. Отмечается, что снегопад начнется после шести часов вечера.

По прогнозам синоптиков, возможно образование снежных заносов на дороге. Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

«С 18.00 10 января до 21.00 11 января в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед», - сообщили в МЧС.

Водителям рекомендовали быть крайне внимательными за рулем. Особую осторожность необходимо проявить и пешеходам.