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МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице

Снегопад ожидается после шести часов вечера.
Сергей Лебедев 2024-01-10 14:59:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве 10 и 11 января ожидаются метель и гололед. О неблагоприятной погоде жителей и гостей столицы предупредили в МЧС России. Отмечается, что снегопад начнется после шести часов вечера.

По прогнозам синоптиков, возможно образование снежных заносов на дороге. Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

«С 18.00 10 января до 21.00 11 января в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед», - сообщили в МЧС.

Водителям рекомендовали быть крайне внимательными за рулем. Особую осторожность необходимо проявить и пешеходам.

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