ВСУ выпустили более 14 снарядов по мирным объектам в селе Брянской области

ВСУ выпустили более 14 снарядов по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела украинскими военными никто не пострадал.

Однако повреждения получили два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание с/х предприятия.

Кроме того, еще одна атака украинских военных была направлена на населенный пункт Азаровка, рассказал глава региона.

Обошлось без раненых. При обстреле пострадал один жилой дом - у него зафиксированы частичные повреждения.