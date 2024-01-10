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ВСУ выпустили более 14 снарядов по мирным объектам в селе Брянской области

Повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.
Анна Назайкина 2024-01-10 14:28:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

ВСУ выпустили более 14 снарядов по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела украинскими военными никто не пострадал.

Однако повреждения получили два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание с/х предприятия.

Кроме того, еще одна атака украинских военных была направлена на населенный пункт Азаровка, рассказал глава региона. 

Обошлось без раненых. При обстреле пострадал один жилой дом - у него зафиксированы частичные повреждения.

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