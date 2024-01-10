Расчеты «Саней» разгромили опорник ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты 120-мм возимых минометов «Сани» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

В ходе ударов российские бойцы применили тактику «кочующих минометов», в ходе которой минометчики передвигаются вдоль линии фронта и работают из заранее подготовленных позиций. Расчет разворачивается за минуты, делает пять-шесть выстрелов и покидает позицию.

Бойцы ВС РФ обнаружили цели с помощью беспилотника и открыли огонь по противнику. Минометчики уничтожили украинский опорник и помогли штурмовым подразделениям продвинуться вперед.

Минометный комплекс «Сани» был принят на вооружение 40 лет назад. Недавно он прошел модернизацию, после которой у орудия повысилась мобильность и точность ведения огня. Поражение производится 120-мм осколочно-фугасными минами. Активно применяется в ходе проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.