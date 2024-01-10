Россиянка из Эквадора рассказала о разгуле бандитизма в Гуаякиле

Обстановка в самом густонаселенном городе Эквадора Гуаякиле близка к чрезвычайной. Местные преступные группировки объявили властям войну. Преступники устраивают бунты в тюрьмах, пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, применяют оружие в отношении мирных жителей. Власти соседнего Перу усиливают контроль на границе. О ситуации в городе «Звезде» рассказала россиянка, проживающая в Гуаякиле.

«В Гуаякиле, где я нахожусь, был захвачен телевизионный канал, были попытки захвата аэропорта, там отменили рейсы. Одна наша подруга собиралась прилететь из Лимы, но мы ее отговорили», - рассказала жительница города по имени Гала.

На улицах - боевые действия. По дорогам ходят люди с оружием, они останавливают автомобили, грабят и расстреливают горожан. Глава государства Даниэль Нобоа установил в стране режим ЧП сроком на два месяца.

«Эквадорцы, прошли те времена когда наркоторговцы, наемники, и члены организованной преступности диктовали правительству что делать. Правительство приняло решения, которые позволят нам восстановить контроль над тюрьмами. В ответ на это они решили запугать нас. Мы не собираемся вести переговоры с террористами и не успокоимся, пока не вернем мир Эквадору», - заявил в телеобращении президент страны.

Сейчас улицы эквадорских городов патрулируют военные. Армия стянула в центр военную технику для противостояния преступности.