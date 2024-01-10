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Пленный украинец Романов рассказал об отсутствии у сослуживцев желания воевать

Украинские формирования несут большие потери, из-за чего силы РХБЗ кидают на позиции пехоты, пояснил пленный.
2024-01-10 11:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен командир отделения роты РХБ защиты 63-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Романов рассказал, что в его подразделении служили только мобилизованные, которые не хотели участвовать в боевых действиях.

«В моем подразделении, где я именно жил с ребятами, там никто не хотел воевать. И никто не хочет воевать. Все хотят мира и все хотят домой», - признался он.

Романов тоже был мобилизован. Мужчина несколько раз получал повестку, но в военкомат не являлся, пока его не забрали из дома вместе с вещами. Василий крайне низко оценил подготовку на полигоне, где раз в неделю выдавали по шесть патронов.

Пленный рассказал о тяжелых потерях в ВСУ. Было много убитых и раненых, из-за нехватки людей подразделения РХБЗ отправляли на позиции пехоты. Романов рассказал, как сдался в плен.

Украинцы решили сдаться, когда оказались под огнем российской артиллерии. Василий рассказал, что бойцы ВС РФ обращались с пленными достойно - накормили и напоили чаем. Романов призвал соотечественников отказываться от сопротивления, не выполнять приказы командования и складывать оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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