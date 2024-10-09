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Путин спросил губернатора Нижегородской области про его «костюмчик»

Губернатор Нижегородской области ответил российскому лидеру, что его костюм отечественного производства.
Игнат Далакян 2024-10-09 20:52:45
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в субъектах неожиданно призвал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина рассказать, отечественный ли на нем «костюмчик».

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?», - спросил Путин.

В ответ на вопрос российского лидера глава области ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани.

«К сожалению, без бирки, но сшит из отечественной ткани, отечественного производства», - сказал он.

Глава государства отметил, что нужно стремиться именно к тому, чтобы одеваться и пользоваться вещами отечественного производства. При этом, по словам Путина, все должно быть самого высокого качества.

Владимир Путин также в ходе мероприятия призвал удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях. По его словам, за 8 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промышленного производства составил 4,5%, а в обрабатывающих рост составил 8,1%.

#в стране и мире #Владимир Путин #Промышленность #губернатор #костюм
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