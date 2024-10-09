МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пилот пассажирского самолета умер во время полета над Гренландией

Самолет «Турецких авиалиний» совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.
Игнат Далакян 2024-10-09 18:13:03
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

Пилот пассажирского самолета турецкой авиакомпании умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Инцидент произошел на высоте 12 тысяч метров над Гренландией.

«Капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс №TK204 по маршруту Сиэтл - Стамбул, потерял сознание во время полета», - написал на своей странице в соцсети X представитель авиакомпании Яхъя Устюн.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Нью-Йорке после того, как пилоту не помогла первая медицинская помощь. Устюн сообщил, что 59-летний капитан самолета скончался до того, как воздушное судно приземлилось.

Отмечается, что в марте пилот прошел плановое медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. Представитель турецкой авиакомпании выразил соболезнования семье, близким и коллегам умершего.

#в стране и мире #Самолет #Полет #пилот #рейс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 