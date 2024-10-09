Пилот пассажирского самолета умер во время полета над Гренландией

Пилот пассажирского самолета турецкой авиакомпании умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Инцидент произошел на высоте 12 тысяч метров над Гренландией.

«Капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс №TK204 по маршруту Сиэтл - Стамбул, потерял сознание во время полета», - написал на своей странице в соцсети X представитель авиакомпании Яхъя Устюн.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Нью-Йорке после того, как пилоту не помогла первая медицинская помощь. Устюн сообщил, что 59-летний капитан самолета скончался до того, как воздушное судно приземлилось.

Отмечается, что в марте пилот прошел плановое медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. Представитель турецкой авиакомпании выразил соболезнования семье, близким и коллегам умершего.