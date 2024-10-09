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Пострадавшая при ДТП с автобусом в Турции поделилась деталями инцидента

Пострадавшая при аварии девушка рассказала, что в салоне автобуса в момент аварии находились три ребенка.
Игнат Далакян 2024-10-09 15:47:53
© Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Globallookpress

В турецком курортном городе Фетхие перевернулся автобус с туристами из Санкт-Петербурга. Группа направлялась в аэропорт Даламана, но в какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.

Известно, что в момент аварии в автобусе находились 14 человек. Пассажиры, находившиеся внутри, отделались травмами. Одна из пострадавших поделилась со «Звездой» своим состоянием.

«Я в процессе обследования. Муж с переломами ребер в больнице. Мы все друг другу помогали и сейчас поддерживаем связь. В Турции получили помощь три человека», - сообщила Елена Буланенкова.

По ее словам, к месту ДТП карета скорой помощи прибыла оперативно, но действия медиков осложняло незнание языка. После этого, рассказала пострадавшая, приехали полиция и представитель туристической фирмы, который помогал разобраться в ситуации.

«В салоне было три ребенка. Они здоровы, если не считать ужасного стресса», - добавила пострадавшая.

Собеседница также отметила, что другие пострадавшие с разной степенью тяжести обратились в травмпункт уже в Санкт-Петербурге.

#Санкт-Петербург #авария #Турция #ДТП #автобус #наш эксклюзив
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