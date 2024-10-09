МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жильцы дома на юге Москвы по 40 минут ждут лифт, чтобы попасть домой

В одном из домов в Восточном Бирюлево работают только три лифта из восьми.
Игнат Далакян 2024-10-09 14:54:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из ЖК в Восточном Бирюлево жильцы по 40 минут стоят в очереди к лифтам.

В первой секции из восьми лифтов дома работают только три. Проблемы начались еще в мае, обслуживающие компании не могут исправить ситуацию.

На опубликованном видео можно увидеть длинную очередь из местных жителей, которые не могут попасть домой.

Из-за того, что кабины работают с перегрузкой, они начинают «сыпаться», сообщил «Звезде» председатель домового совета ЖК Филипп Лазарев. Люди написали обращение в администрацию президента, чтобы решить проблему.

#Москва #наш эксклюзив #лифт #жильцы #Восточное бирюлево #жк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 