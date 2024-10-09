Жильцы дома на юге Москвы по 40 минут ждут лифт, чтобы попасть домой

В одном из ЖК в Восточном Бирюлево жильцы по 40 минут стоят в очереди к лифтам.

В первой секции из восьми лифтов дома работают только три. Проблемы начались еще в мае, обслуживающие компании не могут исправить ситуацию.

На опубликованном видео можно увидеть длинную очередь из местных жителей, которые не могут попасть домой.

Из-за того, что кабины работают с перегрузкой, они начинают «сыпаться», сообщил «Звезде» председатель домового совета ЖК Филипп Лазарев. Люди написали обращение в администрацию президента, чтобы решить проблему.