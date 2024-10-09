Психолог Бочкова рассказала, как научить ребенка защищаться от педофилов

Чтобы защитить своего ребенка от домогательств со стороны педофилов, следует научить его нескольким простым правилам, которые позволят оберегать свое личное пространство и не бояться говорить со взрослыми. Их «Звезде» рассказала психолог, специалист по детской безопасности Ольга Бочкова.

«Первое - это просвещение ребенка. Ему нужно объяснить, что у него есть интимные части тела - называйте их своими именами. И если кто-то попытается прикоснуться к этим частям тела, то ребенок должен знать, что об этом стоит рассказать», - сказала Бочкова.

Второе правило - приучить ребенка к тому, что к нему можно прикасаться только с его одобрения. Это же касается и родителей. Ребенку нужно рассказать о «правиле купальника», которое подразумевает полный запрет на какое-либо взаимодействие с интимными частями тела - их нельзя показывать, давать прикасаться и фотографировать.

«Далее - рассказывать про хорошие и плохие секреты. Хорошие секреты приносят удовольствие, которые могут быть раскрыты, как сюрприз на день рождения. Плохие секреты вредят ребенку или другому человеку либо нарушают правила безопасности», - отметила психолог.

Также ребенку можно объяснить, что такое ложь во спасение. Если домогается кто-то из родственников, то он может попросить жертву не говорить об этом. Ребенок же должен понимать, что об этом можно рассказывать самым близким людям.

Также Бочкова описала уловки, которые чаще всего используют для заманивания детей, среди них - привлечение внимания подарками, предложение оказать помощь или просьба о помощи, представление другом или коллегой родителей.