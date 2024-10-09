Умер бывший футболист сборной РФ и «Шинника» Артем Енин

Бывший российский футболист Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в футбольном клубе «Шинник», выходцем из которого был спортсмен.

«Артем Валерьевич был одним из самых ярких воспитанников футбольного клуба "Шинник". В составе команды полузащитник в период с 1994 по 2002 год (с перерывами) провел 131 матч, в которых забил шесть голов, вместе с "Шинником" занимал высокие места в элите отечественного футбола», - сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Руководство «Шинника» выразило соболезнования родным и близким Енина. Смерть спортсмена называли большой потерей для ярославского футбола. О причинах смерти футболиста не сообщается.

Спортивную карьеру Енин начал в костромском молодежном клубе «Спартак». В 1994 году он перешел в «Шинник». Также играл в ЦСКА и других клубах. В 1998 году играл в составе сборной России в товарищеском матче против Испании - он был единственным воспитанником ярославского футбола, приглашенным в сборную. В 2010 году завершил спортивную карьеру и стал тренером юношеских команд «Шинника».