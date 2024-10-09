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Начальника УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде Porsche Cayenne

По данным правоохранительных органов, она взамен пообещала не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний.
Глеб Владовский 2024-10-09 13:14:17
© Фото: nalog.gov.ru

Сотрудники МВД России задержали начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Она задержана у себя дома для проведения следственных действий. Калюжина подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде машины Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей», - цитирует слова собеседника ТАСС.

По данным следствия, Калюжина за взятку обещала не привлекать одну из местных нефтегазовых компаний к налоговой ответственности. По предварительным данным, предприятие не оплатило свыше 50 млн налогов.

В правоохранительных органах добавили, что в доме Калюжиной и на ее рабочем месте провели обыск. Подробности не приводятся.

#в стране и мире #коррупция #МВД РФ #Задержание #Ямало-Ненецкий автономный округ #УФНС
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