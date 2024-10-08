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Московской школе вынесли представление из-за отказа приема в 10-й класс

Правоохранители также потребовали у Департамента образования принять меры по защите прав несовершеннолетних.
Алексей Курильченко 2024-10-08 09:22:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Столичная прокуратура вынесла представление директору школы №57 из-за нарушений требований закона об образовании. Согласно документу, учреждение отказалось принимать ученика в 10-й класс. Родители школьника обратились с жалобой.

Как сообщает РБК, отец школьника получил уведомление о том, что его сын не рекомендован к зачислению в 10-й класс из-за низких результатов ОГЭ по математике, нарушений дисциплины, академических задолженностей и проблем с освоением программы. Родители утверждают, что школьник сдал экзамен на нужный для поступления балл, а все претензии озвучены без какой-либо конкретики. При этом руководство школы ссылалось на ранее не опубликованные критерии для отказа в зачислении.

В аналогичной ситуации оказались еще 14 учеников школы. Родители пострадавшего школьника обратились в суд. Согласно документам прокуратуры, представление, вынесенное директору, подлежит рассмотрению незамедлительно - меры для устранения нарушения будут приняты в течение месяца. Также правоохранители обратились в Департамент образования и науки Москвы с требованием принять дополнительные меры по соблюдению прав несовершеннолетних.

В результате директор школы, узнав о представлении, предложила пострадавшему школьнику продолжить учебу в 10-м классе. Однако родители написали заявление об отчислении и забрали иск из суда. Сейчас мальчик зачислен в другую школу.

#Москва #в стране и мире #школа #Прокуратура #зачисление
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