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Синоптик Шувалов объяснил, опасен ли радиационный туман

Несмотря на «кричащее» название, радиационный туман является обыденным явлением и не имеет ничего общего с радиоактивностью.
Алексей Курильченко 2024-10-08 08:58:36
© Фото: imago stock&people, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Радиационный туман, который накроет Москву в середине этой недели, является следствием длительного воздействия солнечной энергии на землю и ее последующего высвобождения. Именно это явление приводит к образованию росы летом, а осенью является признаком охлаждения земли. Об этом «Звезде» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Как и любое тело, поверхность земли излучает радиацию в длинноволновом спектре. Радиационный туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя, которое в ряде случаев приводит к заморозкам. В летнее время это приводит к образованию росы, а в осеннее - к образованию заморозков и тумана», - рассказал синоптик.

Синоптик добавил, что, несмотря на название, этот туман не имеет ничего общего с опасной радиоактивностью. Такой туман является обыденностью - он зачастую образуется после солнечной погоды.

Радиационный туман образуется обычно при дождливой погоде, когда солнечная энергия выходит из земли. Таким образом, температура поверхности сравнивается с точкой росы. Как заявили в Росгидромете, такое явление в столице можно будет наблюдать в середине недели.

#Москва #в стране и мире #туман #радиационный туман #Александр Шувалов
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