Синоптик Шувалов объяснил, опасен ли радиационный туман

Радиационный туман, который накроет Москву в середине этой недели, является следствием длительного воздействия солнечной энергии на землю и ее последующего высвобождения. Именно это явление приводит к образованию росы летом, а осенью является признаком охлаждения земли. Об этом «Звезде» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Как и любое тело, поверхность земли излучает радиацию в длинноволновом спектре. Радиационный туман означает, что при ясной погоде излучение поверхности земли настолько далеко, что происходит охлаждение приземного слоя, которое в ряде случаев приводит к заморозкам. В летнее время это приводит к образованию росы, а в осеннее - к образованию заморозков и тумана», - рассказал синоптик.

Синоптик добавил, что, несмотря на название, этот туман не имеет ничего общего с опасной радиоактивностью. Такой туман является обыденностью - он зачастую образуется после солнечной погоды.

Радиационный туман образуется обычно при дождливой погоде, когда солнечная энергия выходит из земли. Таким образом, температура поверхности сравнивается с точкой росы. Как заявили в Росгидромете, такое явление в столице можно будет наблюдать в середине недели.