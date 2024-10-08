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ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны

Кирилл Кунецкий 2024-10-08 11:45:43
© Фото: Александр Иванов, РИА Новости

ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны.

Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

«Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка. Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны», – сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

#Экономика #бизнес #ПСБ #банк #расчеты #партнерский проект
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