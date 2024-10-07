В Пакистане при взрыве в аэропорте около Карачи погибли двое китайцев

Двое граждан Китая погибли и еще один получил ранения во время теракта в Пакистане. Инцидент произошел ночью 6 октября около аэропорта в городе Карачи.

Как сообщило посольство КНР в Исламской Республике Пакистан, китайцы были сотрудниками тепловой энергетической компании. Информация о происшествии опубликована на официальном сайте китайского дипломатического представительства.

«Около 23:00 6 октября конвой с китайскими сотрудниками Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited подвергся нападению недалеко от международного аэропорта Джинна в Карачи, в результате чего погибли два китайца, один китаец получил ранения, а также пострадали несколько местных жителей», - сообщила пресс-служба.

Китайские посольство и генеральные консульства осудили террористический акт и призвали местные власти тщательно его расследовать, сурово наказав виновных, а также принять меры для защиты безопасности граждан Китая, учреждений и проектов в Пакистане.

Как написало индийское издание The Hindu со ссылкой на официальных лиц, при мощном взрыве ранения получили по меньшей мере восемь человек. Вместе с этим, местная полиция и провинциальное правительство заявили, что возле крупнейшего в стране аэропорта взорвалась автоцистерна. При этом глава МВД провинции Синд Зия Уль Хассан заявил местному телеканалу Geo, что нападение было направлено против иностранцев.