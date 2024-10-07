Подросток из Якутии случайно убил приятеля из ружья

Подросток из Якутии случайно выстрелил в 14-летнего мальчика, из-за чего тот скончался. В ГУ СК России по Республике Саха возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

По данным Следкома, 16-летний подросток достал из сейфа гладкоствольное ружье и нажал на спусковой крючок. Стоявший рядом мальчик скончался на месте, получив ранение в голову.

«5 октября 2024 года 16-летний подросток в одном из домов села Кердем Хангаласского района республики взял из сейфа гладкоствольное ружье, и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика. От полученного ранения в голову потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в Telegram-канале Следкома Якутии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.