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Подросток из Якутии случайно убил приятеля из ружья

Он достал ружье из сейфа и выстрелил, попав в голову мальчику, который находился рядом.
Анастасия Бобылева 2024-10-07 04:12:28
© Фото: susksakha, Telegram

Подросток из Якутии случайно выстрелил в 14-летнего мальчика, из-за чего тот скончался. В ГУ СК России по Республике Саха возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

По данным Следкома, 16-летний подросток достал из сейфа гладкоствольное ружье и нажал на спусковой крючок. Стоявший рядом мальчик скончался на месте, получив ранение в голову.

«5 октября 2024 года 16-летний подросток в одном из домов села Кердем Хангаласского района  республики взял из сейфа гладкоствольное ружье, и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика. От полученного ранения в голову потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в Telegram-канале Следкома Якутии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #убийство #якутия #криминал
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