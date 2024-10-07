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Троих жителей Дагестана задержали за создание экстремистской ячейки

Против задержанных возбуждено уголовное дело.
Игнат Далакян 2024-10-07 20:08:27
© Фото: gumvdskfo Telegram © Видео: ГУ МВД России по СКФО

Силовики задержали троих жителей Дагестана, причастных к организации и участию в ячейке международного экстремистского объединения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по СКФО.

«Пресечена противоправная деятельность трех жителей Республики Дагестан, причастных к организации и участию в экстремистской организации», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что противоправной деятельностью подозреваемые занимались в период с 2018 по 2023 годы. Они также пропагандировали идеологию объединения среди населения Северного Кавказа, воздействуя на их религиозные чувства.

По информации правоохранителей, оперативные мероприятия прошли как в Дагестане, так и Санкт-Петербурге, в результате которых всех подозреваемых задержали. В ходе обыска также изъяли большое количество запрещенной религиозной литературы.

Против задержанных возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

#в стране и мире #МВД #Задержание #экстремисты
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