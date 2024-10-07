Палестинские беженцы собственноручно построили дома на юге Бейрута

Палестинские беженцы в лагере Шатила на юге Бейрута сами построили шестиэтажные дома. Люди провели электричество, но в районе нет воды, повсюду бегают крысы. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев с места событий.

По узким улочкам жители ездят на скутерах, на улицах продают еду и шьют одежду.

У некоторых власти Израиля забрали жилье в Хайфе, беженцы ушли в горы и потом попали в лагерь. Жить в таких условиях тяжелее, чем на родине, люди хотят вернуться домой, рассказал местный житель.

«Наши дома в Хайфе забрали евреи, которые ненавидели Советский Союз. Очень много евреев против политики Израиля. Мы воюем не только с Израилем, мы воюем со всем НАТО. Мы потеряли земли, потеряли все, очень хотим вернуться домой», - поделился беженец.

Ранее новостной портал Al Janoubia сообщил, что при атаке Израиля по медцентру «Хезболлы» погибли шестеро ливанцев. ЦАХАЛ нанес удар по медицинскому центру в городе Кейфун к юго-востоку от Бейрута.