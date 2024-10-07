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В ХАМАС заявили о ракетном ударе по центру Израиля

Сообщается, что не менее двух человек получили ранения в результате обстрела.
Глеб Владовский 2024-10-07 12:13:46
© Фото: Majdi Fathi, ZUMAPRESS, Globallookpress

Группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за ракетный обстрел центральной части Израиля, в частности Тель-Авива, произведенный в годовщину обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

В свою очередь в ЦАХАЛ подтвердили факт прилета пяти снарядов в этом регионе. В результате атаки не менее двух человек получили ранения в центральной части Израиля.

«Кроме того, в других местах бригады MDA (скорая помощь Израиля) оказывают медицинскую помощь ряду людей, получивших легкие ранения по пути в охраняемую зону и перенесших приступы паники», - говорится в пресс-службе MDA.

Напомним, что с 7 октября 2023 года, по данным регионального Минздрава анклава, в результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли по меньшей мере 41 909 палестинцев, еще 97 303 человека получили ранения.

#Израиль #ХАМАС #ракетный удар #пострадавшие
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