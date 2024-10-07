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NYT: поврежденное судно из РФ на пускают в ЕС из-за страха детонации

По данным издания, в портах опасаются повторения инцидента со взрывом корабля Rhosus в Бейруте.
Алексей Курильченко 2024-10-07 10:10:32
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Поврежденное по пути из России в Африку судно MV Ruby мальтийской компании Ruby Enterprise не пускают в порты Евросоюза и Великобритании из-за опасения возможной детонации груза. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, корабль перевозит 20 тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которая используется для производства удобрений. Корабль вышел в августе из порта города Кандалакша Мурманской области и направлялся в Африку.

В ходе транспортировки MV Ruby сел на мель, и теперь ему требуется ремонт. 1 сентября судно приняли в Норвегии, где зафиксировали повреждения руля, корпуса и винта. В итоге корабль отправили на ремонт в другой порт, при условии сопровождения буксиром, однако ни одна гавань так и не приняла поврежденное судно.

Издание отмечает, что в портах опасаются повторения инцидента со взрывом более двух тонн селитры на судне Rhosus в порту Бейрута в августе 2020 года. Тогда погибли 210 человек, более 6 000 пострадали, около 300 человек остались без жилья.

#в стране и мире #взрыв #New York Times #В ИноСМИ #судно #mv ruby
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