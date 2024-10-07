NYT: поврежденное судно из РФ на пускают в ЕС из-за страха детонации

Поврежденное по пути из России в Африку судно MV Ruby мальтийской компании Ruby Enterprise не пускают в порты Евросоюза и Великобритании из-за опасения возможной детонации груза. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, корабль перевозит 20 тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которая используется для производства удобрений. Корабль вышел в августе из порта города Кандалакша Мурманской области и направлялся в Африку.

В ходе транспортировки MV Ruby сел на мель, и теперь ему требуется ремонт. 1 сентября судно приняли в Норвегии, где зафиксировали повреждения руля, корпуса и винта. В итоге корабль отправили на ремонт в другой порт, при условии сопровождения буксиром, однако ни одна гавань так и не приняла поврежденное судно.

Издание отмечает, что в портах опасаются повторения инцидента со взрывом более двух тонн селитры на судне Rhosus в порту Бейрута в августе 2020 года. Тогда погибли 210 человек, более 6 000 пострадали, около 300 человек остались без жилья.