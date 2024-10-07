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Иран полностью возобновил авиасообщение после ограничений

Ранее все авиаперелеты были отменены до 6:00 понедельника.
Анастасия Бобылева 2024-10-07 00:02:19
© Фото: © Sha Dati XinHua Global Look Press

В Иране с 23:00 (22:30 по московскому времени) сняли ограничения на авиаперелеты, введенные ранее. Об этом рассказал представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 полеты осуществляются в обычном режиме», - цитирует его ТАСС.

Ранее объявлялось об отмене всех рейсов с 21:00 воскресенья 6 октября до 6:00 понедельника 7 октября. Причина этого решения неизвестна, однако, как отметили в СМИ, ограничения ввели в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.

#авиация #в стране и мире #Иран #авиаперелеты
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