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Автобус с игроками «Ростова» попал в аварию после матча со «Спартаком»

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-10-06 09:29:57
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В минувшую субботу на Московской кольцевой автодороге в аварию попал автобус с игроками футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Происшествие случилось, когда спортсмены возвращали домой после игры со «Спартаком». Сообщается, что при выезде из столицы в клубный автобус врезался автомобиль.

Отмечается, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, его помощники и игроки, вызванные в национальную команду, не были в автобусе. Они остались в Москве.

В результате аварии никто не пострадал.

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