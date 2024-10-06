Автобус с игроками «Ростова» попал в аварию после матча со «Спартаком»

В минувшую субботу на Московской кольцевой автодороге в аварию попал автобус с игроками футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Происшествие случилось, когда спортсмены возвращали домой после игры со «Спартаком». Сообщается, что при выезде из столицы в клубный автобус врезался автомобиль.

Отмечается, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, его помощники и игроки, вызванные в национальную команду, не были в автобусе. Они остались в Москве.

В результате аварии никто не пострадал.