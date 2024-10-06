Победительницей конкурса «Мисс Россия - 2024» стала 18-летняя представительница Чувашии Валентина Алексеева. В финале конкурса приняли участие 50 девушек со всей страны.

Вице-мисс Россия - 2024 стали Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

В состав жюри вошли Дмитрий Маликов, Юлиана Караулова, Владимир Матецкий и другие деятели культуры.

Церемонию открыла Маргарита Голубева, победительница конкурса «Мисс Россия» в прошлом году. Она исполнила композицию Римского-Корсакова.

Валентина Алексеева учится в медуниверситете имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». Она увлекается балетом, спортом и любит роман «Преступление и наказание» Достоевского.

Алексеева пообещала побороться за титул «Мисс Вселенная».