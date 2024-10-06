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«Выбили всех до единого»: морпехи рассказали о боях в курском селе

По словам наших бойцов, противник был подготовленным и хорошо вооруженным.
2024-10-06 08:09:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Морские пехотинцы группировки войск «Север» рассказали об освобождении населенного пункта в Курской области от украинских боевиков. Минобороны России опубликовало кадры, на которых наши военнослужащие уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ.

Наши бойцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги ВСУ и личные вещи боевиков.

«Трофеи собраны в Обуховке в ожесточенных боях. Они пытались нас штурмовать, мы их пытались. Но у них ничего не получилось, они были сокрушены. Когда мы заходили в населенный пункт, они уже заняли позиции, дома. Мы заходили штурмовыми группами, по 2-4 человека, штурмовали дома. Они отходили, предпринимали попытки контратак, но у них ничего не получилось», - рассказал стрелок с позывным Оса.

Морпехи провели все виды разведки и выявили точки размещения противника. Наши беспилотники непрерывно наблюдали над боевиками. Так удалось быстро обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов.

«Мы закрепились и отбивали их атаки. Квадрат за квадратом отвоевывали село и в итоге выдавили их. У них были подготовленные бойцы, наемники. Оружие зарубежное, видно их тактику, подготовку. Это не обычная тероборона, которая сидит в закрепе. Они тоже двигались группами по 4-6 человек, работали профессионально. Всех выбили, всех до единого. У них ничего не получилось, какими бы они ни были подготовленными», - рассказал Оса.

В итоге морские пехотинцы уничтожили долговременные огневые точки боевиков, смогли зайти и закрепиться в населенном пункте. Выжившие националисты сдались в плен.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #морская пехота #Курская область #ВСУ #Наемники #морпехи
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