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Корабль ВМС Новой Зеландии стоимостью $100 млн утонул у берегов Самоа

Спаслись 75 человек, которые были на борту. Экипаж нашли на спасательном плоту.
Владимир Рубанов 2024-10-06 02:39:07
© Фото: @WarshipCam, Х

Корабль Королевских военно-морских сил Новой Зеландии стоимостью $100 млн сел на мель у берегов Самоа, загорелся и затонул. Об этом сообщило издание The Post.

HMNZS Manawanui (A09) потерпел крушение во время обследования рифа к югу от Самоа. Экипаж покинул корабль после того, как он подал сигнал бедствия.

Спаслись 75 человек, которые были на борту. Экипаж нашли на спасательном плоту. Местная пожарно-спасательная команда работала над их поисками всю ночь. Никто из моряков не получил серьезных травм.

Представитель пожарной охраны подтвердил, что на борту Manawanui видели пламя и дым. У службы не оказалось оборудования для тушения пожара на море.

Дорогостоящий корабль вели в строй в 2019 году. Его купили подержанным в Норвегии. Тогдашний министр обороны Новой Зеландии назвал это «переломным моментом».

Специалисты озадачены гибелью корабля, потому что его считали лучшим в своем роде. На борту HMNZS Manawanui было установлено оборудование для обследования морского дна.

#пожар #ВМС #Новая Зеландия #Затопление #кораблекрушение #военный корабль #Самоа
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