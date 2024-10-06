Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Ельцина

Известный кардиохирург Ренат Акчурин умер после продолженной болезни. Ему было 78 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России



Академик РАН был авторитетным ученым, также лауреатом Государственных премий СССР и РФ. Акчурин спас тысячи жизни. Среди его пациентов были как первые лица страны, так и обычные люди.



В частности, в 1996 он провёл сложную операцию на сердце Борису Ельцину, несмотря на то, что другие медики опасались, что президент не перенесет ее. При этом, после вмешательства политик смог выдвинуться на второй срок.



Ренат Акчурин также запомнился в научном сообществе как специалист, развивавший уникальные направления в кардиохирургии.