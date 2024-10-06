Воинским частям ВКС России вручили боевые знамена

Начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил боевые знамена и государственную награду воинским частям ВКС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На торжественном построении присутствовали военнослужащие и почетные гости. Также были приглашены и ветераны Воздушно-космических сил.

Обращаясь к собравшимся, Александр Максимцев выразил уверенность в том, что воины-авиаторы будут и дальше твердо стоять на страже Родины и защищать россиян.

Завершилась церемония прохождением воинских частей торжественным маршем под государственным флагом и новыми боевыми знаменами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.