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Летчики уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

В момент удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.
2024-10-06 15:07:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские летчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе села Гороховатка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство также опубликовало кадры с моментом попадания снаряда.

Сообщается, что поражение было нанесено точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В момент атаки транспорт противника перевозил личный состав на ротацию, уточнили в Минобороны.

Ранее сегодня министерство также демонстрировало кадры поражения судна с боеприпасами в порту «Южный» под Одессой. Удар пришелся в момент разгрузки вооружения, доставленного из Европы.  

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Харьковская область #река оскол #летчики вс рф
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