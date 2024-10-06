Летчики уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

Российские летчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе села Гороховатка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство также опубликовало кадры с моментом попадания снаряда.

Сообщается, что поражение было нанесено точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В момент атаки транспорт противника перевозил личный состав на ротацию, уточнили в Минобороны.

Ранее сегодня министерство также демонстрировало кадры поражения судна с боеприпасами в порту «Южный» под Одессой. Удар пришелся в момент разгрузки вооружения, доставленного из Европы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.