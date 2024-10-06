Российские войска поразили базу горючего под Одессой

Российские войска нанесли удар по базе горючего в районе Одессы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также были поражены инфраструктура аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, пункты управления беспилотниками, скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.

В военном ведомстве отметили, что в ходе ударов задействовали ударные беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.